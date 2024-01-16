Энберт: надо помнить, что в европейском фигурном катании никогда не было огромной борьбы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт высказался об уровне европейских фигуристов-одиночников.

«Нет ли ощущения, что уровень у европейских одиночников упал? Надо помнить, что в европейском фигурном катании никогда не было огромной борьбы, конкуренции. На мировых первенствах в основном выигрывали американцы, японцы. Понятно, что всегда было несколько сильных спортсменов из Европы: Брайан Жубер, Флоран Амодио, Хавьер Фернандес, сейчас есть Адам Сяо Хим Фа. Но в Европе у него конкуренции нет, нет спортсмена, который мог бы побороться с ним наравне за первое место. Адам даже не на максимум откатывает свои программы и точно становится первым. Понятно, что интереса в этом для болельщиков не очень много. Адам настолько уверен в своей победе, что может даже сальто прыгнуть в своей произвольной программе, зная, что даже минус балл не отнимет у него первое место», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.