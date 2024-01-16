Энберт — о сальто Сяо Хим Фа: у меня не было ощущения, что это неуважение к конкурентам

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт высказался о сальто французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа в произвольной программе на чемпионате Европы — 2024.

«Сальто Сяо Хим Фа: крутая идея или неуважение к конкурентам? У меня не было ощущения, что это неуважение к конкурентам. Я помню, как Женя Медведева на предолимпийском чемпионате России прыгнула нелегальный каскад, который тоже не добавлял ей баллов, просто потому, что она хотела это сделать. Здесь важна мотивация спортсмена. Я не думаю, что у Жени тогда, у Адама сейчас, была мотивация унизить кого-то из конкурентов. Я уверен, что они просто хотели сделать то, что они хотят, показать что-то интересное зрителям и немножко добавить эмоций в свою программу», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.