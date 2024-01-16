Александр Энберт предположил, как наши фигуристы могли бы выступить на чемпионате Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, российский фигурист Александр Энберт предположил, как российские фигуристы могли бы проявить себя на прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Как наши фигуристы могли бы проявить себя на этом чемпионате Европы? Могли бы занять весь пьедестал в каждом из видов (улыбается). Но это спорт, мы не видим очного противостояния, так что это только мечты. Понятно, что каждый из тех, кто оказался на пьедестале чемпионата России, мог бы выиграть чемпионат Европы — только танцорам было бы сложно, там была бы борьба с итальянцами, англичанами. В парном катании без вариантов. Если бы не случилось ничего сверхъестественного, то наши пары заняли бы первые три места. В мужском одиночном катании Семененко, Дикиджи и Гуменник боролись бы с Адамом Сяо Хим Фа. Сложно сказать, какое бы вышло противостояние, но каждый из наших спортсменов мог бы побороться с Адамом. Кто бы выиграл — сложно предполагать. В женском одиночном наши девочки спокойно могли бы бороться с Луной Хендрикс», — сказал Энберт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении фигуристов из России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. На чемпионате Европы — 2024 под флагами других стран выступали 27 спортсменов, которые родились и начали свой путь в России.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.