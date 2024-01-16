«Это неуважение к зрителю». Боброва — о выступлении Аймоза на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о выступлении представителя Франции Кевина Аймоза на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2024.

«Невероятнейшее катание в короткой программе от Кевина Аймоза — по технике последний… Это было что-то с чем-то. Да, характеры у людей разные, но у людей, которые занимаются спортом, есть определённые нотки наработанного характера — это преодоление себя, никогда не сдаваться, переть вперёд. Без этих черт характера ты не сможешь на таком уровне выступать. Сейчас нам Кевин продемонстрировал неимение этого характера. Возможно, мы чего-то не знаем. Возможно, у него какая-то травма, возможно, у него что-то в жизни происходит. Но настолько бросить кататься… Честно признаюсь, для меня лично как для спортсменки — это неуважение к зрителю.

Я его люблю как фигуриста, у него потрясающий конёк, при чистых прокатах мы восхищались его программами в этом сезоне. Да, что-то не пошло, да, выкинулся первый прыжок, но когда он не зашёл на вращение, локоны свои поправлял, у меня такое впечатление создалось, что он подумал: «Я не хочу попасть в произвольную». Такое ощущение, что он сдался, как бы он ни откатал произвольную, он уже не получил того, ради чего приехал на чемпионат Европы, и гори оно огнём. Но какую-то красивую точку он решил поставить дорожкой четвёртого уровня на +4.

Больше всего в этой всей ситуации тренера жалко. Вся работа, которую она проделала, выкинута в мусорное ведро", — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».