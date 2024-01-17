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«Они, конечно, потеряли». Боброва и Журанков оценили выступление Дэвис и Смолкина на ЧЕ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировали результаты, показанные на чемпионате Европы — 2024 танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который представляет Грузию.

«Поздравляем Диану и Глеба с этим результатом, всё-таки пропустили год», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Считай, два года они не выступали на крупных турнирах», — высказалась Боброва.

«Они, конечно, потеряли. То, кого они опережали на том чемпионате Европы — 2022 и были седьмыми…» — сказал Журанков.

«Все повылезали!» — добавила Боброва.

«Они по месту остались примерно там же», — сделал вывод Журанков.

Ранее стало известно, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на ЧЕ-2024 в литовском Каунасе занял восьмое место.