«Они, конечно, потеряли». Боброва и Журанков оценили выступление Дэвис и Смолкина на ЧЕ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» прокомментировали результаты, показанные на чемпионате Европы — 2024 танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который представляет Грузию.
«Поздравляем Диану и Глеба с этим результатом, всё-таки пропустили год», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
«Считай, два года они не выступали на крупных турнирах», — высказалась Боброва.
«Они, конечно, потеряли. То, кого они опережали на том чемпионате Европы — 2022 и были седьмыми…» — сказал Журанков.
«Все повылезали!» — добавила Боброва.
«Они по месту остались примерно там же», — сделал вывод Журанков.
Ранее стало известно, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на ЧЕ-2024 в литовском Каунасе занял восьмое место.