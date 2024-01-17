«Борьба была бы». Журанков сравнил катание Семененко и Гуменника с чемпионом Европы

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» предположил, как завершился бы чемпионат Европы — 2024 в мужском одиночном катании в случае допуска к соревнованиям российских фигуристов.

«Мы исходим из того, что мы сразу снимаем по 10 баллов за компоненты Семененко и Гуменнику. Их я считаю двумя главными претендентами. Я думаю, что, во-первых, они бы добавили злости и концентрации Адаму Сяо Хим Фа, и он бы сальто не делал уже, если бы катались Семененко и Гуменник, это плюс два балла.

Во-вторых, он делал четыре четверных, наши на чемпионате России, по-моему, делали всё-таки по три четверных. Мы обсуждали, что они начали сезон с четырьмя четверными, а пришли на чемпионат России с тремя четверными. Я думаю, что на чемпионате Европы, на международном старте они катали бы этот вариант.

Я не думаю, что оба могли обогнать француза, но кто-нибудь зацепить бы мог. Для меня лично борьба была бы», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Российские фигуристы не были допущены к прошедшему в литовском Каунасе чемпионату Европы — 2024 из-за отстранения по политическим причинам. Чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал Адам Сяо Хим Фа, представлявший Францию. На прошедшем в декабре 2023 года чемпионате России золотую медаль в этом виде завоевал Евгений Семененко, бронза досталась Петру Гуменнику.