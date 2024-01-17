«Меня простили, оказывается?» Боброва и Журанков раскритиковали судейство Хендрикс на ЧЕ

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказались об отношении арбитров к ставшей чемпионкой Европы на ЧЕ-2024 бельгийской фигуристке Луне Хендрикс.

«Согласна ли я с результатами? Нет. Губанова должна была выигрывать, почему у Хендрикс не увидели недокруты и т.д.? Но я даже не к этому. Мне очень на этом чемпионате Европы и в короткой, и в произвольной понравилась Нина Пинзаррон. Я вообще считаю, что она должна была выигрывать короткую программу.

Хендрикс, по моему мнению, могла бы стать неоспоримой чемпионкой Европы. Могла, если бы она каталась, как каталась в начале сезона, вот когда на первом этапе мы увидели короткую, и она просто снесла энергетикой и чистым катанием, а здесь не увидели этого. Там недокрут, там q поставили, а можно было галку. И сразу начинаешь задаваться вопросом», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Да, там 100% это все видели, и Хендрикс сама знала и видела. Тройной лутц — тройной тулуп — оба прыжка в недокрут. И она показательно удивилась, когда увидела 74 с лишним балла. «Меня простили, оказывается?» По реакции было понятно», — ответил Журанков.

Ранее Луна Хендрикс из Бельгии стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате Европы — 2024, который завершился в литовском Каунасе.