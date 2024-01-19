Валиева возьмёт интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на ЧР по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка Олимпийских игр в командном турнире, возьмёт интервью у прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, гимнаста Никиты Нагорного и сноубордиста Вика Уайлда, которые посетят чемпионат России по прыжкам в воскресенье, 21 января. Об этом сообщил Первый канал.

«Олимпийские чемпионы, которые как никто другой разбираются в том, как высоко и разнообразно прыгать: Мария Ласицкене, Никита Нагорный и Вик Уайлд! А поговорит с ними об этом действующая чемпионка России по прыжкам Камила Валиева», — говорится в сообщении издания.

Отметим, что турнир стартовал сегодня, 19 ноября, с квалификационных раундов. В субботу пройдёт личное первенство у женщин, мужчин и спортивных пар, а в воскресенье будут разыграны комплекты медалей в командных соревнованиях.

Победительницей квалификации у женщин стала Аделия Петросян, у мужчин её выиграл Арсений Федотов. Среди спортивных пар в отборочных раундах лучше всех выступили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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