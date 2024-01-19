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Сетка ЧР по прыжкам среди мужчин: Семененко и Кондратюк встретятся в 1/4 финала

Сетка ЧР по прыжкам среди мужчин: Семененко и Кондратюк встретятся в 1/4 финала
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала мужскую сетку чемпионата России по прыжкам. Лидеры квалификации — Арсений Федотов и Пётр Гуменник — разведены по разным её концам, а особый интерес представляет встреча в четвертьфинале Марка Кондратюка и Евгения Семененко.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

В 1/4 финала Арсений Федотов встретится с Григорием Фёдоровым, ставшим 12-м в квалификации. Если спортсмен выйдет в полуфинал, ему предстоит поединок либо с Марком Кондратюком (7), либо с Евгением Семененко (6).

Пётр Гуменник пройдёт по нижней части сетки: он поборется с Николаем Колесниковым (11), а в 1/2 финала может встретиться с Михаилом Терновским (5) или Иваном Поповым (8).

Ставший третьим в квалификации Лев Лазарев будет бороться в середине турнирной таблицы. В 1/4 финала его ждёт поединок с Владиславом Дикиджи (10), а за выход в финал он может сразиться с Глебом Лутфуллиным (4) или Макаром Игнатовым (9).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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