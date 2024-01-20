«То ли соревнования, то ли шоу». Фигуристка Чикмарёва — о прыжковом турнире

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков оценил уровень организации чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.

Янченков: Прекрасная организация, отличный турнир все нравится. Не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки. Но даже небольшие ошибки здесь стоят очень дорого.

Чикмарёва: Очень непонятные эмоции. То ли соревнования, то ли шоу, — передают слова спортсменов корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Напомним, Победителями чемпионата России по прыжкам стали Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.