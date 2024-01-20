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Бойкова и Козловский дважды заходили на четверной выброс в финале ЧР по прыжкам. Видео

Бойкова и Козловский дважды заходили на четверной выброс в финале ЧР по прыжкам. Видео
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми на чемпионате России по прыжкам. Фигуристы получили от судей 21,34 балла. Их обошла пара Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко у них получилось заработать за финальное выступление 28,25 баллов.

Напомним, что в полуфинале Бойкова и Козловский обошли фигуристов Екатерину Чекмарёву и Матвея Янченкова. В 1/4 финала они встретились с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Успешно пройдя всю турнирную сетку, за ними осталась серебряная медаль чемпионата России по прыжкам.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор выступления пары Бойкова/Козловский на чемпионате России по прыжкам:

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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