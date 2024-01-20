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«Не рассчитывал, что пройду так далеко». Федотов — о победе на ЧР по прыжкам

«Не рассчитывал, что пройду так далеко». Федотов — о победе на ЧР по прыжкам
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Фигурист Арсений Федотов выиграл личный турнир чемпионата России по прыжкам, который сейчас проходит в Москве. Сам спортсмен заявил, что не ожидал дойти далеко, но после прохода в финал сразу придумал комбинации, которые будет прыгать.

«Для меня было главное сделать свое. У меня все получилось, настроился, все сделал. Как принималось решение, какие прыжки буду делать в финале? Когда закончился полуфинал и я узнал, что я в финале, я сразу же в голове придумал, что буду прыгать. До этого такие комбинации я не тренировал, не рассчитывал, что пройду так далеко. Что сказали старшие ребята? Просто поздравили, пожали руку. Мотивируют ли призовые? Само собой. Я их не трачу, коплю» — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, что 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Второе место осталось за Иваном Поповым — 66,61 балл. Бронза у Льва Лазарева — 52,25 баллов.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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