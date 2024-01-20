Российская фигуристка Маргарита Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам — 2024 среди женщин. В финале турнира спортсменка закрутилась на первом квад-тулупе, выполнила каскад из четверного и четырёх тройных тулупов, а затем сделала связку четверной сальхов — тройной тулуп и прыгнула четверной одиночный сальхов. От судей за своё выступление спортсменка получила 70,29 балла.

Второй на турнире стала Аделия Петросян: она упала на четверном флипе, который затем исправила, сделала каскад из четверного флипа, трёх двойных акселей и тройного тулупа. Однако потом Петросян упала с четверного тулупа, затем закрутилась на нём. В конце выступления фигуристка успешно приземлила связку четверной тулуп — тройной тулуп и тройной флип. Судьи оценили выступление Петросян в 57,89 балла.

Замкнула тройку лидеров Елена Костылева, которая на старте программы выполнила квад-сальхов, тройной тулуп и три двойных акселя, но упала с четверного сальхова. Затем спортсменка приземлила каскад из квад-сальхова и двойного акселя и сольно исполнила тройной лутц, однако не выполнила заключительный прыжок. По итогам выступления Костылева набрала 54,69 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам

Женщины. Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк — 70,29.

2. Аделия Петросян — 57,89.

3. Елена Костылева — 54,69.

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