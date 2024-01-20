Петросян: на последнем этапе ЧР по прыжкам устала больше, чем за произвольную программу

Российская фигуристка Аделия Петросян, чемпионка России — 2024, высказалась о своём выступлении на чемпионате России по прыжкам, где спортсменка завоевала серебряную медаль.

«Я рада, что закончился этот личный турнир. Много потеряли сил, но получили много позитивных эмоций. Хочу поблагодарить публику, которая поддерживала нас, свою маму, которая мне очень помогала и тренеров, которые поддерживали и немного подгоняли, чтобы я успела сделать все элементы. Конечно же, федерацию, которая создаёт такие турниры, даёт нам возможность здесь участвовать, и мы можем показывать, что выступают лучшие в мире спортсмены.

На последнем этапе устала, наверное, больше, чем за произвольную программу, потому что бегала из одного конца льда в другой, пытаясь добавить какие-то элементы. Было очень интересно было участвовать, потому что в прошлом году меня не было. Для меня это новое мероприятие.

Какие ощущения перед командным турниром? Надеюсь, завтра получу ещё больше больше положительных эмоций и завтра будет интересно и громко. У нас два весёлых, позитивных и поддерживающих капитана.

Неважно, в какую команду я попаду, я все равно буду стараться сделать свой максимум.

К кому хочется больше? Все мои предыдущие команды были красные. Может, традиция продолжится, а может, нет (улыбается)», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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