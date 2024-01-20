Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян: на последнем этапе ЧР по прыжкам устала больше, чем за произвольную программу

Петросян: на последнем этапе ЧР по прыжкам устала больше, чем за произвольную программу
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, чемпионка России — 2024, высказалась о своём выступлении на чемпионате России по прыжкам, где спортсменка завоевала серебряную медаль.

«Я рада, что закончился этот личный турнир. Много потеряли сил, но получили много позитивных эмоций. Хочу поблагодарить публику, которая поддерживала нас, свою маму, которая мне очень помогала и тренеров, которые поддерживали и немного подгоняли, чтобы я успела сделать все элементы. Конечно же, федерацию, которая создаёт такие турниры, даёт нам возможность здесь участвовать, и мы можем показывать, что выступают лучшие в мире спортсмены.

На последнем этапе устала, наверное, больше, чем за произвольную программу, потому что бегала из одного конца льда в другой, пытаясь добавить какие-то элементы. Было очень интересно было участвовать, потому что в прошлом году меня не было. Для меня это новое мероприятие.

Какие ощущения перед командным турниром? Надеюсь, завтра получу ещё больше больше положительных эмоций и завтра будет интересно и громко. У нас два весёлых, позитивных и поддерживающих капитана.
Неважно, в какую команду я попаду, я все равно буду стараться сделать свой максимум.

К кому хочется больше? Все мои предыдущие команды были красные. Может, традиция продолжится, а может, нет (улыбается)», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

Материалы по теме
12-летняя фигуристка оставила Петросян без титула и сделала каскад из двух четверных!
12-летняя фигуристка оставила Петросян без титула и сделала каскад из двух четверных!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android