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Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Командный чемпионат России по прыжкам: во сколько начнётся, где смотреть прямой эфир

Командный чемпионат России по прыжкам: во сколько начнётся, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 21 января, в Москве пройдёт командный чемпионат России – 2024 по прыжкам. Соревнования начнутся в 14:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников данных соревнований. По командам, капитанами которых станут Дмитрий Козловский и Александр Галлямов, они распределятся позднее.

Фигурное катание. Командный чемпионат России по прыжкам – 2024. Москва. Состав участников

Мужчины

Дмитрий Алиев
Владислав Дикиджи
Пётр Гуменник
Лев Лазарев
Иван Попов
Евгений Семененко
Арсений Федотов

Женщины

Маргарита Базылюк
Мария Гордеева
Елена Костылева
Екатерина Кольцова
Софья Муравьёва
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева

Пары

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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