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Чемпионат России по прыжкам. Командный турнир
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14:00 Мск
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене: мы в лёгкой атлетике по-доброму завидуем фигуристам

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене: мы в лёгкой атлетике по-доброму завидуем фигуристам
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями от присутствия на прыжковом чемпионате России.

«Я пытаюсь следить за фигурным катанием, больше всего восхищаюсь и просто беру пример с ребят — какая у них выдержка, какая цель, есть желание показывать красиво, так ярко. Это невероятно будоражит и заставляет тоже двигаться вперёд. Я с азартом смотрю и болею за всех, хочется, чтобы прыжки получились у всех, не было падений и все получили удовольствие — и спортсмены, и зрители.

Как нужно настроиться на прыжок, чтобы прыгнуть выше головы? Думаю, секрет в тренировках, вере в себя, своего тренера, свои силы. Главное — любить своё дело, наслаждаться процессом и всегда знать, что есть поддержка, любовь зрителей, особенно в фигурном катании. Мы в лёгкой атлетике очень вам по-доброму завидуем. Я приглашаю всех болеть за лёгкую атлетику!» — сказала Ласицкене в эфире Первого канала.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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