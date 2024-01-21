Легкоатлетка Ласицкене — о фигурном катании: когда-нибудь встану на коньки и попробую

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к фигурному катанию на чемпионате России по прыжкам.

«У меня с фигурным катанием отношения уважительные. Вид травмоопасный — нас в детстве всех повезли на каток, а Маша стояла смотрела со стороны, потому что нам нельзя было. Наверное, когда-нибудь я встану на коньки и попробую!» — сказала Ласицкене в эфире Первого канала.

Напомним, чемпионат России по прыжкам завершается в Москве в воскресенье, 21 января. В эти минуты на льду «ЦСКА-Арены» проходит командный турнир, завершающий соревновательную программу чемпионата.

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