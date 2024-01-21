Туктамышева прокомментировала падение с тройного лутца на командном ЧР по прыжкам

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала своё падение с тройного лутца на командном чемпионате России по прыжкам.

Напомним, на командном ЧР Туктамышева представляет красную команду, капитаном которой является Александр Галлямов. В неё также вошли:

Аделия Петросян;

Елена Костылева;

Екатерина Кольцова;

Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам);

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам).

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то чтобы возвращение — думаю, моё возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки. Но всё равно круто быть здесь, чувствовать соревновательный адреналин», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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