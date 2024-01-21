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Видео: падение Елизаветы Туктамышевой с тройного лутца на командном ЧР по прыжкам

В воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит командный турнир чемпионата России по прыжкам.

Во втором раунде чемпионка мира и Европы, победительница командного чемпионата мира 2021 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионка России, триумфатор зимних юношеских Олимпийских игр Елизавета Туктамышева, выступающая в команде Александра Галлямова, упала во время выполнения тройного лутца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом падения Туктамышевой.

В команду Галлямова, помимо Туктамышевой, также входят:

Анастасия Мишина – Александр Галлямов;

Аделия Петросян;

Елена Костылева;

Екатерина Кольцова;

Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам);

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам);

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.