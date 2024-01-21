Команда Козловского выиграла чемпионат России — 2024 по прыжкам

Команда чемпиона Европы – 2020 в парном катании Дмитрия Козловского стала победительницей чемпионата России – 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве, обойдя коллектив бронзового призёра Олимпиады-2020, чемпиона мира и Европы Александра Галлямова.
В финале соревнований команда Козловского набрала 382,95 балла, Галлямова — 330,08. За победу команда-победитель получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.
Команда Козловского:
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Маргарита Базылюк;
Софья Муравьёва;
Мария Гордеева;
Лев Лазарев;
Евгений Семененко;
Иван Попов;
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;
Дмитрий Алиев.
Команда Галлямова:
Анастасия Мишина – Александр Галлямов;
Аделия Петросян;
Елена Костылева;
Екатерина Кольцова;
Арсений Федотов;
Владислав Дикиджи;
Пётр Гуменник;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;
Елизавета Туктамышева.
Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.