Команда Козловского выиграла чемпионат России — 2024 по прыжкам

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда чемпиона Европы – 2020 в парном катании Дмитрия Козловского стала победительницей чемпионата России – 2024 по прыжкам, который прошёл в Москве, обойдя коллектив бронзового призёра Олимпиады-2020, чемпиона мира и Европы Александра Галлямова.

В финале соревнований команда Козловского набрала 382,95 балла, Галлямова — 330,08. За победу команда-победитель получит 5 млн рублей, проигравшие — 3 млн.

Команда Козловского:

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Маргарита Базылюк;

Софья Муравьёва;

Мария Гордеева;

Лев Лазарев;

Евгений Семененко;

Иван Попов;

Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;

Дмитрий Алиев.

Команда Галлямова:

Анастасия Мишина – Александр Галлямов;

Аделия Петросян;

Елена Костылева;

Екатерина Кольцова;

Арсений Федотов;

Владислав Дикиджи;

Пётр Гуменник;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;

Елизавета Туктамышева.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.