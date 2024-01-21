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12-летняя Костылева повредила руку после падения на ЧР по прыжкам. Видео

12-летняя Костылева повредила руку после падения на ЧР по прыжкам. Видео
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Сегодня, 21 января, в Москве прошёл финальный день чемпионата России по прыжкам, во время которого проходил командный турнир. Среди женщин-одиночниц выступала 12-летняя Елена Костылева, которая днём ранее выиграла бронзу в личных соревнованиях. Во время своего выхода на лёд спортсменка повредила руку после падения с прыжка.

Костылева, выступавшая за команду Александра Галлямова, во время выступления неудачно упала с четверного сальхова и при приземлении повредила локоть. Спортсменка обратилась за помощью к медикам за заморозкой, однако после падения с тройного лутца всё же завершила выступление.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео падения Елены Костылевой во время выступления на чемпионате России по прыжкам.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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