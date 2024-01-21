Галлямов и Козловский оценили регламент на чемпионате России по прыжкам — 2024

Российские фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский, капитаны команд на чемпионате России по прыжкам — 2024, оценили регламент турнира.

Галлямов: Жаль, что не все проследили за регламентом, когда был раунд с каскадами из трёх прыжков — там можно было прыгать только одну комбинацию. Что наша команда этого не знала, когда прыгал Арсений (Федотов) — он нам сказал, что ему поставили где-то на десять баллов меньше, и не понял, из-за чего. Потом у Димы в команде Соня (Муравьёва). И я подошёл к Александру Ильичу, спасибо, что он так быстро успел подсказать, чтобы уже Костылева не прыгала дупель во второй раз.

Козловский: Мне кажется, это случилось довольно-таки вовремя. Получается, вы выступили, мы выступили, и потом узнали. У нас равное количество участников прошло и было равное количество ошибок. На самом деле, когда у нас пошла выступать Соня Муравьёва, я уже понял, что с акселем есть проблема, но мы не успели ей сказать. Но тогда бы это были лишние пять баллов, заработанные нечестным путём.

А вообще, регламент турнира интересный. Очень здорово, что это отдельное соревнование. Единственное, хотелось бы добавить стимул в парах для того, чтобы они выполняли элементы повышенного уровня сложности. Объективно не хватало времени. Мы на тренировке никогда не делали два четверных выброса подряд, а вчера мы попали в ситуацию, когда мы были вынуждены это сделать. Но вообще, турнир развивается, меняется. Со временем его причесывают, он становится лучше, интереснее и динамичнее — это здорово!

Слова фигуристов с пресс-конференции передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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