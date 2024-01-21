Козловский — о рэпе Галлямова: это точно не моё, не очень разбираюсь в этой культуре

Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал о своём отношении к увлечению его коллеги по спорту Александра Галлямова рэпом.

«Как мне рэп Саши? Я уверен, что это точно не моё. Поскольку я не очень разбираюсь в этой культуре, оценивать её мне сложно и скорее невозможно. Одно дело слушать, а другое — быть в теме. Ты в этом разбираешься, интересуешься, понимаешь, как эта музыка творится и меняется. А я просто вольный слушатель, деталей не знаю», — передаёт слова Козловского с пресс-конференции по итогам чемпионата России по прыжкам корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня в командном турнире команда Козловского победила соперников из команды Галлямова.

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