Козловский: спрашивал совета у тренеров касательно одиночного катания на ЧР по прыжкам

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, как готовился к руководству командой на чемпионате России по прыжкам.

«Я спрашивал совета у своих тренеров, в первую очередь, касательно одиночного катания, потому что они смотрели тренировки, они лучше знают этих спортсменов и их мнение было для меня очень важно при распределении спортсменов на моём тренерском листке. Это интересно, это добавляет интриги, потому что есть расчёт по раундам», — передаёт слова спортсмена с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что команда Козловского победила на чемпионате России по прыжкам, опередив команду Александра Галлямова.

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