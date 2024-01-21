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Дмитрий Козловский оценил выступление соперников в командном турнире ЧР по прыжкам

Дмитрий Козловский оценил выступление соперников в командном турнире ЧР по прыжкам
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Российский фигурист Дмитрий Козловский оценил выступление своих соперников, команды «красных» под руководством Александра Галлямова, в командном турнире, проходившем в рамках чемпионата России по прыжкам.

«Очень много говорил про спортсменов, которые выступали под синим флагом, но ещё бы хотел отметить наших оппонентов. Ребята выходили, работали на максимум, напрягались и не давали нам абсолютно никакой надежды на то, что этот турнир пройдет максимально легко и ненапряжно. Мне кажется, это сформировало единое цельное восприятие, которому сопутствовал настоящий соревновательный дух», — передаёт слова Козловского с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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