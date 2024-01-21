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Козловский: желание исполнять четверные выбросы исходит от Бойковой

Козловский: желание исполнять четверные выбросы исходит от Бойковой
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал о своём отношении к исполнению четверных выбросов.

«Говорю сразу: да, желание исходит в первую очередь от Саши. Партнёр не должен быть тем человеком, который будет толкать свою партнёршу на такой риск. Всё-таки моё дело — качественно выбросить девушку, а дальше всё на ней. И риск для здоровья — её. Принимать такое решение, прыгая в одиночном сам, я не могу.

Но что хотелось в принципе доказать? Даже, наверное, не доказать, а показать, что, да, пусть выброс не получается, но это не тот элемент, который является каким-то запредельным, недосягаемым и до такой степени травмоопасным, что его выполнять невозможно. Здесь всё-таки хочется начать получать какую-то обратную связь от тех организаций, которые формируют правила в парном катании, поскольку сейчас базовая стоимость четверного выброса крайне низкая и реально исполнять его — крайне сомнительная перспектива. Но в дальнейшем, подходя уже к нашему допуску на международную арену, какие-то более крупные турниры, хотелось бы получить какое-то оправдание этого риска.

Почему они стоят так дёшево? Потому что это большой риск для здоровья и делать это нельзя. Это так объясняет в частности ISU, и многие об этом говорят, в том числе мой бывший тренер, что эти элементы исполнять нельзя. Но есть же обратная сторона. Мы исполняем эти элементы всего один час на этом турнире. В 9:30 утра Саша выходила и крутила четверной выброс. Не убивалась, нормально поднималась. На командном турнире она два раза упала с этого выброса, встала, пошла на третий — здесь нет ничего такого. Вопрос в том, может спортсмен или не может. Идёт такое искусственное ограничение, как если бы в теннисе запретили подавать свыше 150 км/ч, потому что ты можешь порвать себе плечо. То же самое», — передаёт слова спортсмена с пресс-конференции по итогам чемпионата России по прыжкам корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

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