«Если человек выполняет что-то уникальное, его должны поощрить». Козловский — о Малинине

Российский фигурист Дмитрий Козловский рассказал о своём отношении к исполнению американцем Ильёй Малининым четверного акселя на соревнованиях, отметив, что за такой элемент нужно давать больше баллов, чем сейчас.

«Если человек выполняет что-то уникальное, его должны поощрить. Если Илья Малинин исполняет четверной аксель, который сейчас стоит 12,50 балла, то я считаю он должен стоить минимум 15 баллов. Это уникальный элемент, который никто не делает. Четверной лутц стоит 11,50. Получается, разница всего балл. Ну, это несерьёзно. Мне кажется, если человек делает что-то уникальное, он должен получать какие-то бонусы в виде дополнительных баллов. Это справедливо, это честно», — передаёт слова Козловского с пресс-конференции по итогам чемпионата России по прыжкам корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.