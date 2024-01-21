Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: давно не видела, чтобы Туктамышева падала. Флип — какая-то косая ляля получилась

Тарасова: давно не видела, чтобы Туктамышева падала. Флип — какая-то косая ляля получилась
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала падение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой с тройного лутца на командном чемпионате России по прыжкам.

«Давно не видела, чтобы она падала. Да и флип — какая-то косая ляля получилась. Мы любим её, но что это такое? Руки и ноги в разные стороны. Мне кажется, она сама в шоке», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Напомним, на командном ЧР Туктамышева представляла красную команду, капитаном которой являлся Александр Галлямов. В неё также вошли: Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов (вчера, 20 января, выиграл индивидуальный ЧР по прыжкам), Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко (вчера, 20 января, выиграли индивидуальный ЧР по прыжкам).

Трансляции чемпионата России по прыжкам доступны в Okko.

Материалы по теме
Туктамышева прокомментировала падение с тройного лутца на командном ЧР по прыжкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android