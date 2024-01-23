Энберт — о поцелуе с Медведевой: никаких неудобств или стеснения не было

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 Александр Энберт поделился эмоциями от поцелуя с российской фигуристкой Евгенией Медведевой во время показа на льду сцены из спектакля «Кармен».

«Мы уже много лет являемся артистами и исполняем разные роли. Все мы прекрасно понимаем, что есть погружение в роль и есть определённые вещи, сопутствующие героям нашего спектакля. Так что никаких неудобств или стеснения не было. Это очень логичное действие для наших героев. Когда ты весь погружен в этот образ, это действие и для тебя кажется логичным. Без этого не было бы истории Хосе и Кармен», — сказал Энберт в интервью «Газете.Ru».

Напомним, российская фигуристка выступала в одиночном фигурном катании. В конце 2019 года Медведева завершила профессиональную спортивную карьеру. По её словам, причиной этого стали проблемы со здоровьем. Она поняла, что не справляется с физической нагрузкой.