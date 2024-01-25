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Мозер — о состоянии Симоновой: два дня будет находиться в больнице, состояние стабильное

Мозер — о состоянии Симоновой: два дня будет находиться в больнице, состояние стабильное
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ), заслуженный тренер России Нина Мозер рассказала о состоянии 14-летней фигуристки Марии Симоновой после инцидента с жёстким падением на Всероссийских юниорских соревнованиях в Москве.

«Два дня Мария будет находиться в медицинской клинике. Её проверяют, подключены лучшие специалисты Москвы. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьёзных, подчеркиваю, серьёзных нарушений здоровья у неё нет. Идёт обследование, медики смотрят за её состоянием. Она со всеми общается, всё помнит. Состояние у неё стабильное», — приводит слова Мозер «РИА Новости Спорт».

Напомним, Марию Симонову, выступающую в парном катании с Мартином Бреславским, экстренно госпитализировали после жёсткого падения на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.

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