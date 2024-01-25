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Ученик Мишина — о каскаде из четверных: скоро будем пятерные прыгать

Ученик Мишина — о каскаде из четверных: скоро будем пятерные прыгать
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Ученик тренера Алексея Мишина фигурист-одиночник Глеб Лутфуллин высказался об исполнении каскада из четверных прыжков.

«Попытаюсь поддержать тренд с каскадом четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов (улыбается). Думал, что после Саши Трусовой и Ани Щербаковой невозможно делать ещё сложнее, что это – потолок. Когда мы были юниорами и нам было лет по 14, они начали прыгать четверные, думал: «Как такое вообще возможно?» Но всё меняется. Лет в 10 я смотрел видео с Владиславом Сезгановым, который исполнял четверной лутц, думал: «Как это может быть?» А сейчас у нас очень многие его прыгают. Скоро пятерные будем учить (смеётся)», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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