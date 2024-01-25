«Лиза, что делать?» Ученик Мишина Лутфуллин — о помощи Туктамышевой на шоу Авербуха

Ученик тренера Алексея Мишина фигурист-одиночник Глеб Лутфуллин рассказал о помощи фигуристке Елизавете Туктамышевой на шоу Ильи Авербуха. В новогодние каникулы фигурист принимал участие в шоу Авербуха «Щелкунчик» и «Снежная королева».

«Я очень полюбил сказки. Это нарабатывание дыхалки, тренировка памяти и интеллекта, потому что во время шоу я очень много думал. На первом шоу были моменты, когда спрашивал: «Лиза, что делать?» (смеётся), едем в кораблике, говорю ей: «Что дальше?» Она мне: «Либела!» Делаю либелу. Она очень помогала во время совместного номера. Рад, что Илья Авербух пригласил в эти постановки», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.