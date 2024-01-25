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Лутфуллин рассказал, как Мишин помогал ему во время раундов на ЧР по прыжкам

Лутфуллин рассказал, как Мишин помогал ему во время раундов на ЧР по прыжкам
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Бронзовый призёр личного турнира чемпионата России по прыжкам в сезоне-2022/2023 фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о помощи тренера Алексея Мишина во время соревнований по прыжкам.

«Я понимал, что мне нужно делать, но во время выступления он что-то подсказывал, говорил, куда заходить. Потому что времени не так много, всего минута, и ты в таком напряжённом состоянии находишься… Хотя на самом деле в произвольной программе мы секунд за 45–50 исполняем по три элемента: 15 секунд – первый прыжок, ещё 20 – второй, ещё 10 – третий», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, на чемпионате России по прыжкам — 2024 победу в личном турнире одержал Арсений Федотов.

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