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Ученик Мишина Лутфуллин: поколение Лазарева и Федотова — это будет бомба

Ученик Мишина Лутфуллин: поколение Лазарева и Федотова — это будет бомба
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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин высказался о следующем поколении российских фигуристов-одиночников.

«Поколение Льва Лазарева и Арсения Федотова – это будет бомба. Надеюсь, в будущем они не сломаются и будут продолжать так же хорошо выступать, это будет очень зрелищно. Были взрослые фигуристы – Дима Алиев, Саша Самарин, и пришли мы. Думаю, годика через три-четыре всё изменится, придёт поколение Льва и Арсения, и они уже будут подпирать нас, битва в фигурном катании станет намного жарче», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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