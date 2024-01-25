Ученик Мишина Лутфуллин: поколение Лазарева и Федотова — это будет бомба

Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин высказался о следующем поколении российских фигуристов-одиночников.

«Поколение Льва Лазарева и Арсения Федотова – это будет бомба. Надеюсь, в будущем они не сломаются и будут продолжать так же хорошо выступать, это будет очень зрелищно. Были взрослые фигуристы – Дима Алиев, Саша Самарин, и пришли мы. Думаю, годика через три-четыре всё изменится, придёт поколение Льва и Арсения, и они уже будут подпирать нас, битва в фигурном катании станет намного жарче», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.