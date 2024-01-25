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Фигурист Лутфуллин: представляю приземление на голову и думаю, что не нужно мне сальто

Фигурист Лутфуллин: представляю приземление на голову и думаю, что не нужно мне сальто
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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин признался, что никогда не пытался исполнить сальто на коньках.

«Нет, я не делал сальто на коньках, и не хотелось бы. Представляю приземление на голову и думаю, что не нужно мне сальто, обойдусь без него (смеётся)», — сказал Лутфуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, на прошедшем в Каунасе (Литва) чемпионате Европы по фигурному катанию французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа исполнил запрещённое сальто в произвольной программе. За исполнение запрещённого элемента фигурист был оштрафован на два балла, однако это не помешало Сяо Хим Фа победить на турнире.

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