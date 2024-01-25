Губанова — о судействе на ЧЕ: я откатала не на те баллы, которые поставили

Чемпионка Европы 2023 года грузинская фигуристка Анастасия Губанова, до 2021 года представлявшая Россию, прокомментировала судейство на чемпионате Европы – 2024, который проходил в Каунасе (Литва).

«Это не совсем моё дело, потому что так считают судьи. Они так ставят и, видимо, как мы катаемся, так и ставят. По-другому сказать не могу. Я же не буду говорить „о, это все нечестно!“ Ну, поставили и поставили. Мы выходим, на что накатали, то и поставили. Реакция в кисс-энд-край на этапе Гран-при во Франции? Там я конкретно психанула, потому что ожидала оценку повыше, потому что откатала я не так плохо — уж точно не на те баллы, которые поставили. На тот момент я очень эмоционально это воспринимала, не сдержалась чуть-чуть. Это мотивация, чтобы быть лучше, чтобы совершенствовать себя, работать еще больше. Это обидно, но всё равно мотивирует — значит, надо сделать ещё лучше, ещё более идеально, чтобы вообще не было к чему придраться», — сказала Губанова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.