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Стало известно, когда и где пройдёт следующий чемпионат России по фигурному катанию

Стало известно, когда и где пройдёт следующий чемпионат России по фигурному катанию
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что следующий чемпионат России состоится с 25 по 29 декабря. Турнир пройдёт в Омске.

«Следующий чемпионат России пройдёт в Омске с 25 по 29 декабря», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, последний чемпионат России проходил в Челябинске с 21 по 23 декабря 2023 года. В женской произвольной программе золотую медаль завоевала 16-летняя Аделия Петросян, второй стала Софья Муравьёва, топ-3 замкнула Камила Валиева.

В мужской произвольной программе победителем стал Евгений Семененко, серебряную медаль завоевал Владислав Дикиджи, на третьей строчке закончил свои выступления Пётр Гуменник.

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