Лутфуллин — о прокате на чемпионате СПб: если без мата, то можно молча

Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга. Спортсмен занял второе место, набрав 95,11 балла.

«Если без мата, то просто молча можно. Тяжело не физически, просто пятый старт подряд не могу чисто откатать. Я убрал риттбергер и просто решил делать каскад, тулуп и аксель — и всё равно с акселя завалился опять. 95 баллов — это шикарно, я даже не ожидал, но жалко аксель. У меня была сильная цель сделать чистую программу — и морально подготовился. Сальхов-тулуп — сделали, тулуп — сделали, вращение — сделано, спокойно подойти и прыгать. Уже другой заход под аксель, всё поменяли — и всё равно, опять. Что Алексей Николаевич скажет? Не знаю, об этом говорить позже будем.

Что значит морально подготовился? К каждому старту этого сезона я пытался подойти по-разному в голове. Сегодня я вышел с тем, что хочу посоревноваться с ребятами — не сам с собой, а именно с ребятами, хочу лучше катать. На мой взгляд, первые два прыжка получились, третий — сбой на акселе. Петя [Гуменник] мощный, но с каждым спортсменом можно бороться. Когда Петя чисто катает, я думаю, что хочу ещё лучше. Именно так попытался подойти к этому старту.

На каждом старте есть очень сильные соперники, и если есть сильные соперники, то соревнование интересное и мотивирующее. Я благодарен, что питерские школы приводят сюда сильных спортсменов», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителем короткой программы стал Пётр Гумменик с результатом 98,64 балла.