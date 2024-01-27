Игнатов — о падении с тулупа в Санкт-Петербурге: со стороны не видел, но летел интересно

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Чувствуется ли поддержка болельщиков? Это очень приятно, но в моменте во время проката ты об этом не думаешь, видишь только в каких-то моментах, на дорожке. Поддержка очень важна, очень хорошо, что она у меня есть.

Падение с тулупа попало в топ жёстких за всю карьеру? Не знаю, со стороны не видел, но летел интересно. Сейчас на адреналине особо не чувствую, уже завтра будут какие-то последствия (улыбается).

Я упал и очень разозлился на себя, потому что тулуп — это тот прыжок, который я делаю практически сто из ста. Такие случайности, которые вылезают на соревнованиях, меня очень бесят. Ошибка техническая? Не знаю, со стороны не видел, по своим ощущениям шёл технически так же, как обычно. У меня есть давняя проблема с ботинками, потому что я их часто меняю. Как раз сейчас наступает тот момент, когда уже просаживаюсь, проскакиваю. Сейчас откатаю чемпионат Санкт-Петербурга и буду менять ботинки, перед Спартакиадой буду вставать на новые. Сейчас это уже третьи или четвертые за сезон. Ломаются.

Чтобы успеть раскатать, оптимально недели две нужно. Бывает, уже с первой тренировки делаю прыжковые элементы, больше проблемы с вращениями и с шагами, потому что не можешь до конца прожать. С прыжками, наоборот, кайфую: встаю на новые, и они меня держат, мне удобно. Будем работать по тому же плану, что и к чемпионату России, тогда я за две с половиной недели поменял. Решили, что это оптимальный вариант», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.