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«Илья Авербух поставил задачу»: тренер Соколова — о новом номере Мироновой и Устенко

«Илья Авербух поставил задачу»: тренер Соколова — о новом номере Мироновой и Устенко
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Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова рассказала о новом концертном номере танцоров на льду Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, поставленном к концерту-спектаклю на льду в честь 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

«Готовим программу под композицию из песни «Эхо любви». Идея программы — показать чувства между людьми, несмотря на трудные жизненные события. Программу ставим сами в нашем тренерском штабе.

Илья Авербух поставил задачу, он, в целом, всегда доверяет нам с постановками. Пока он занят, мы придумываем и ставим программу самостоятельно, но на финальной репетиции, думаю, будут даны корректировки и какая-то обратная связь.

Тренировки проходят в восстановительном темпе, Катя и Женя после болезни, им нужно прийти в форму. Но уже 28 января в Ледовом мы постараемся показать максимально трогательный и чувственный прокат», — рассказала тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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