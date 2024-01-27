Фигурка берёт идеи у хоккея! Какие конкурсы ждать на Кубке Первого канала?

Кубок Первого канала по фигурному катанию радикально обновляется. За месяц до старта турнира было объявлено, что спортсмены сойдутся друг с другом не только в классическом формате, но и устроят огненное шоу!

По стандарту короткие программы пройдут в субботу, а произвольные – в воскресенье, но перед ними состоятся специальные конкурсы, подобные тем, что проводят в рамках хоккейных Матчей звёзд в КХЛ и НХЛ.

В чем могли бы состязаться друг с другом наши фигуристы и какие идеи стоит взять на вооружение у хоккейных коллег? Фантазируем!

Как соревнуются хоккеисты на «Мастер-шоу»?

Последний на данный момент Матч звёзд КХЛ прошел в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге. В рамках «Мастер-шоу» были представлены пять конкурсов + отдельный раунд для капитанов (такой же, кстати, планируется и на КПК).

Хоккеисты соревнуются друг с другом в силе броска, причём участников выбирают по заранее определённой статистике сезона, чтобы зрители смотрели на наиболее сильных спортсменов. Такая же стратегия применяется и в конкурсе «Круг на скорость», куда выставляют самых быстрых спортсменов лиги. Ещё один конкурс – на точность броска, во время него хоккеисты поражают мишени на время.

Отдельное состязание есть и для вратарей, среди которых побеждает тот, кто сделал наибольшее количество сейвов. Максимально зрелищное состязание – конкурс на самый эффектный буллит, в котором можно выходить за рамки текущих правил и бросать как угодно, главное впечатлить зрителя.

Во время «Мастер-шоу» хоккеисты надевают необычные костюмы, экспериментируют со шлемами. Так, например, в Петербурге Никита Гусев вышел на конкурс капитанов в «пивошлеме».

Никита Гусев на матче звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Какие конкурсы мастерства могли бы быть у фигуристов?

Давайте пофантазируем. В субботу, 2 марта, на Кубке Первого канала состоятся баттл элементов и конкурс мастерства на льду. Элементов в программах фигуристы исполняют огромное множество, так что есть из чего выбрать.

Наконец, проявить себя смогут танцоры, которых нельзя было задействовать на прыжковых фестивалях. Кто сможет выполнить самый длинный твиззл? Кто сделает самую долгую спираль? Здесь, кстати, могут посоревноваться и хорошо скользящие одиночники.

Эффектно будет смотреться и конкурс на самое быстрое вращение: можно установить временной лимит, и кто из участников скрутит наибольшее число оборотов, тот и побеждает.

Для демонстрации прыжкового мастерства есть свой турнир, но и там фигуристы находятся в рамках жёсткого регламента и следуют правилам. «Мастер-шоу» же создано для чистого развлечения – сколько, например, тройных риттбергеров в каскаде сможет прыгнуть Пётр Гуменник, если его не ограничивать? У кого из конкурсантов самый высокий прыжок, а какая из пар выполняет самый высокий (или самый длинный по выезду) выброс? Кто из фигуристов сделает самый креативный выезд?

Пётр Гуменник Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Отдельное место могут занять конкурсы с использованием музыки. Кто из фигуристов покажет лучшую импровизацию под случайно включённый диджеем трек? А может быть, это и вовсе превратится в танцевальный баттл между спортсменами? Ещё одна вариация: можно брать знаковые программы участников и просить соперников повторить кусочки из них.

Какие идеи стоит забрать у хоккеистов?

Из хоккейных конкурсов в фигурном катании можно было бы реализовать круг на скорость, однако выбирать конкурсантов в таком случае придётся «на глаз», ведь статистики по этому показателю не существует.

Необычные костюмы и креативный внешний вид – вот главное, что, наверное, стоит позаимствовать у Матчей звёзд. Подобные яркие вещи привлекают внимание тех, кто не так близко знаком с видом спорта, а это поможет увеличить аудиторию турнира и разнообразить состязания.