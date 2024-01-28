«Виноваты и проводник, и хозяин». Лутфуллин — о ситуации с котом Твиксом

Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин высказался о нашумевшей истории с гибелью кота Твикса, выброшенного на мороз проводницей поезда.

«Я в детстве не понимал смысла животных. Не был агрессором, я не к этому. Но как девушка у меня появилась, которая любительница всех животных мира, — она сказала, что надо заводить. Завели, и у меня поменялось мировоззрение.

Насчёт именно этой ситуации — многие представили её так, что проводница вышвырнула кота во время движения. А есть видео, где ходит кот, проводник подбирает кота и спустя только 10 минут, когда поезд останавливается… Но я бы лично не смог. Я бы сказал: пойдём со мной, будем вместе по поездам кататься. Дикая ситуация. Но виноваты обе стороны — что проводник, что хозяин кота», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Лутфуллин занимает второе место после короткой программы на проходящем в эти выходные чемпионате Санкт-Петербурга, показав результат 95,11. Лидером является Пётр Гуменник (98,64).