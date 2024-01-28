Анна Фролова: у меня ещё есть время, чтобы поработать и «звенеть» на Спартакиаде

18-летняя российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала завоевание серебра на чемпионате Санкт-Петербурга. В сумме она получила от судей 212,31 балла.

«Сегодня воспринимаю окончание соревнований достаточно радостно. Я как новоиспеченная петербурженка очень рада участвовать в такого рода соревнованиях. Чемпионат посвящён 80-летию освобождения города от блокады. Мне очень нравится, что такие турниры стали посвящать историческим событиям, мне нравится в них участвовать, и мне безумно нравится публика. Я счастлива, что смогла здесь выступить, и счастлива, что получила огромную дозу поддержки.

На каких-то соревнованиях видела несколько плакатов с собой, мне очень приятно. Но на самом деле для меня баннеры не столь важны, сколько то, как публика приветствует, поддерживает. Я очень рада, что здесь все заряжены позитивной энергией, которая искрит. Это невероятно.

Было ли сейчас легче, чем на ЧР? Сейчас я чувствую себя замечательно, было немного тяжеловато, но это в целом нормально, если понимать тот факт, что я сейчас не в идеальной форме, не «звеню». Во второй половине аккуратничала, но у меня есть ещё время, чтобы поработать и «звенеть» дальше уже на Спартакиаде.

Смотрели с тренером и обсуждали, что сегодня я исполняла новый каскад во второй половине, не знаю, как исполнила, так как его не вкатывала, но, видимо, запас у меня всё-таки есть. По технике он немного выгоднее, а если делать его качественно и с надбавками, то почему бы и не забирать эти баллы себе? Также мы рассматривали дедакшн, мне кажется, это моя фееричная концовка. Но, честно говоря, ни о чём не жалею, она тоже получилась замечательной, просто в следующий раз буду осторожнее вставать на коленочку.

Как буду готовиться к Магнитогорску? Знаю, что мой тренерский штаб распланировал всю нагрузку на две недели вперёд. Мне сказали, уточнять не стала, мне легче, когда я прихожу и мне говорят, какой план. Это обсуждается в понедельник, на первой тренировке обычно просто работаем над элементами, каскадами с риттбергером, после обсуждается план. Мне нравится, что штаб интересуется тем, что мы хотим добавить или убрать. Но, честно говоря, я вроде бы не говорила, что хочу что-то убрать, только добавить. Всё идёт в общении со спортсменом, и это очень классно.

Была ли раньше в Магнитогорске? Нет, ни разу, первая поездка, будет очень интересно съездить», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.