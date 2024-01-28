Гуменник победил на чемпионате Санкт-Петербурга, набрав более 300 баллов

Российский фигурист Пётр Гуменник победил на чемпионате Санкт-Петербурга — 2024. Спортсмен, который и в короткой, и в произвольной программе занял первое место, получил от судей по сумме двух выступлений 300,29 балла. Серебряным призёром турнира стал Глеб Лутфуллин, который набрал 284,23 балла, завершив оба проката на втором месте. Замкнул тройку лидеров Макар Игнатов. В его активе 263,80 балла: в произвольной программе он вырвал место на пьедестале почёта у Матвея Ветлугина (261,91).

Отметим, что серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 Артур Даниелян стал на турнире седьмым, набрав 236,10 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины

Итоговое положение

1. Пётр Гуменник — 300,29 балла.

2. Глеб Лутфуллин — 284,23.

3. Макар Игнатов — 263,80.