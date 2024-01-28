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Видео: Камила Валиева исполнила номер под «Улетай на крыльях ветра» в шоу Авербуха

Видео: Камила Валиева исполнила номер под «Улетай на крыльях ветра» в шоу Авербуха
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Сегодня, 28 января, в Санкт-Петербурге прошло ледовое шоу хореографа Ильи Авербуха, посвящённое 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. С номером в шоу выступила олимпийская чемпионка Камила Валиева, которая представила программу под композицию «Улетай на крыльях ветра».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выступления Камилы Валиевой в новом ледовом шоу.

Отметим, что после выступления спортсменка отказалась от встречи с представителями прессы. В понедельник, 29 января, ожидается вынесение решения по допинговому делу Камилы Валиевой, которое расследовалось Спортивным арбитражным судом (CAS) с февраля 2022 года: тогда во время Олимпийских игр в допинг-пробе фигуристки, сданной в декабре 2021 года, было обнаружено запрещённое вещество.

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