Плющенко анонсировал новое ледовое шоу с Косторной и Куницей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о подготовке новых ледовых шоу на следующий сезон. Одним из них станет «Щелкунчик», участие в котором примут российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании.

«Щелкунчиков много не бывает! Готовим четыре новых ледовых шоу в следующем сезоне. Одно из них — «Щелкунчик» с Алёной Косторной и Гошей Куницей. Их ждёт большой тур по городам России», — написал Плющенко на своей странице в социальных сетях.

Ранее Косторная и Куница пропустили чемпионат России по прыжкам, который проходил с 19 по 22 января в Москве. Первыми среди спортивных пар на этих соревнованиях стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Второе место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.