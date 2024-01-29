Юрист: после решения CAS по Валиевой не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Суд пока не раскрывал, понесут ли наказание тренеры Валиевой.

«Я бы не делала вывод, что Тутберидзе и остальные невиновны. Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.

Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работы антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА — открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.