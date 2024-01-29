Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юрист: после решения CAS по Валиевой не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны

Юрист: после решения CAS по Валиевой не делала бы вывод, что Тутберидзе и другие невиновны
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на решение CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Суд пока не раскрывал, понесут ли наказание тренеры Валиевой.

«Я бы не делала вывод, что Тутберидзе и остальные невиновны. Судя по решению, которое опубликовал CAS, был установлен намеренный приём. Поскольку была вина спортсменки и персонала, мы без текста решения не узнаем. Это не означает, что речь идёт исключительно о вине Валиевой.

Мы не знаем, были ли ещё в отношении кого-то открыты дела. CAS не рассматривал этот вопрос сегодня. Здесь дальше зависит от работы антидопинговых организаций, РУСАДА, ISU, ВАДА — открыли ли дела против кого-то», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Валиева дисквалифицирована на четыре года! Россия лишится олимпийского золота. LIVE
Live
Валиева дисквалифицирована на четыре года! Россия лишится олимпийского золота. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android