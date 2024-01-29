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Валуев — CAS: как там дела по американским гимнасткам? Не было желания рассмотреть?

Валуев — CAS: как там дела по американским гимнасткам? Не было желания рассмотреть?
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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Все эти Олимпиады не скоро будут. Другое дело, что дисквалификация убьёт все другие соревнования. Вопрос параллельно — как там дела по астматикам всем? А по американским гимнасткам? Не было желания рассмотреть? У них особый случай — это другое, да?» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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