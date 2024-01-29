Юрист рассказала, сможет ли Валиева принимать участие в шоу после дисквалификации CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, сможет ли российская фигуристка Камила Валиева принимать участие в шоу после дисквалификации CAS.

«На шоу дисквалификация Валиевой не распространяется. Ни на какие коммерческие мероприятия это не распространяется», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Наказание Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).