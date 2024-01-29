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ВАДА призвало вводить уголовную ответственность за детский допинг на фоне дела Валиевой

ВАДА призвало вводить уголовную ответственность за детский допинг на фоне дела Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать несовершеннолетнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву призвало мировые правительства обратить внимание на проблему детского допинга.

«Допинг у детей непростителен. Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличённый в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность Всемирного антидопингового кодекса. Действительно, ВАДА призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — заявили в пресс-службе ведомства.

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