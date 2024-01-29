ВАДА призвало вводить уголовную ответственность за детский допинг на фоне дела Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать несовершеннолетнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву призвало мировые правительства обратить внимание на проблему детского допинга.

«Допинг у детей непростителен. Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличённый в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность Всемирного антидопингового кодекса. Действительно, ВАДА призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — заявили в пресс-службе ведомства.